РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. На Октябрьском проспекте в подмосковном Подольске утром в понедельник столкнулись четыре иномарки, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Я проезжал мимо. Не доезжая до Дворца молодежи (на Октябрьском проспекте - ред.) в районе 07:20 я увидел ДТП с участием четырех иномарок. Одна стояла на левой полосе, въехав в задний бампер второй, третья стояла рядом на правой полосе с оторванным бампером, а четвертая - на левой полосе. Машины были разбиты прилично»,- сказал очевидец.

Он отметил, что на месте ДТП машины скорой помощи не было, поэтому, скорее всего, никто не пострадал.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 14:20, на данном промежутке автодороги движение не затруднено.