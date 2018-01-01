РИАМО - 1 янв. Для обеспечения пожарной безопасности в Рождество в Подмосковье будет привлечено более 1,5 тысяч спасателей, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Московской области в понедельник.

«Для празднования Рождества Христова планируется задействовать порядка 900 объектов культа (храмы, церкви, соборы и так далее). Более 1,5 тысяч сотрудников МЧС России и 500 единиц специализированной техники будут обеспечивать пожарную безопасность Рождественских мероприятий», - говорится в сообщении.

В материале уточняется, что в ночь с 6 на 7 января около храмов будет организовано дежурство сотрудников Главного управления МЧС России по Московской области и Московской областной противопожарно-спасательной службы совместно с представителями органов внутренних дел и работников муниципальных образований.

Всего в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года запланировано 2,6 тысячи праздничных мероприятий.

«На обеспечение безопасности объектов проведения новогодних мероприятий от функциональной и территориальной подсистем РСЧС Московской области планируется задействовать 7328 человек личного состава и 1997 единиц техники», - уточняется в сообщении.