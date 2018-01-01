РИАМО - 1 янв. Число пострадавших в ДТП на 38-м километре МКАД в столице увеличилось до трех человек, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

Авария произошла в понедельник на 38 километре МКАД, внутренняя сторона. В результате столкновении трех машин двоих пострадавших эвакуировали на вертолетах.

«Число пострадавших увеличилось до трех. Они госпитализированы в медицинские учреждения Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что у пострадавших зафиксированы различные травмы.

Ранее сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве сообщал, что движение транспорта нормализовалось на 38-м километре МКАД, где произошло столкновение трех автомобилей.