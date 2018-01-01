РИАМО – 1 янв. Народному артисту СССР Олегу Табакову, которого госпитализировали в ноябре прошлого года, стало лучше, сообщает РЕН ТВ.

«По некоторым данным, он находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Его сознание остается ясным. Табаков реагирует на осмотр, предъявляет жалобы на умеренную боль в области легких, где установлен дренаж. Он ориентируется в пространстве и времени. У Табакова нормальная температура», - говорится в сообщении.

Актер был госпитализирован 27 ноября. Олега Табакова поместили в реанимацию. Спектакль «Год, когда я не родился» в МХТ имени Чехова, в которым Табаков играет со своим сыном Павлом, был отменен.

Ранее на сайте телеканала сообщалось, что артист перенес экстренную операцию, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Олег Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Табаков – один из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру артист исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ.

В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполняет обязанности директора театра.