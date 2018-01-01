РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 янв. Первый ребенок в 2018 году родился утром в понедельник в роддоме Королевской городской больницы (КГБ) в Подмосковье, сообщили Королевскому информагентству представитель пресс-службы больницы.

«Утро нового года подарило наукограду Королев нового жителя – в роддоме Королевской городской больницы на свет появился мальчик», – сказал собеседник.

По его словам, мальчик родился 1 января в 9:45. Вес новорожденного – 4 килограмма, рост – 55 сантиметров.

И малыш, и молодая мама чувствуют себя хорошо, состояние обоих стабильно, добавил представитель пресс-службы.