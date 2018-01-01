РИАМО – 1 янв. Штатная численность Вооруженных сил РФ уменьшилась с 1 января 2018 года почти на 300 человек, сообщает ТАСС.

«Постановляю установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 1902758 единиц, в том числе 1013628 военнослужащих», - говорится тексте указа президента России.

Этим же документом признаны утратившими силу прежние указы от 8 июля 2016 года и от 28 марта 2017 года. Согласно последнему, численность ВС РФ впервые с 2005 года была увеличена до 1903051 человек. Таким образом, вступивший в силу 1 января 2018 года указ сокращает численность ВС РФ на 293 единицы.

Сейчас в состав Вооруженных сил РФ входят три вида войск: Сухопутные войска, Военно-морской флот, Воздушно-космические силы. Также в ВС РФ входят рода войск: воздушно-десантные войска, ракетные войска стратегического назначения, специальные войска.

«В настоящее время гражданский персонал МО РФ составляет примерно 40% от основного состава армии. К таким сотрудникам относятся повара, водители, психологи, медработники и другие профессии, обеспечивающие качественное функционирование армии РФ», - уточняется в сообщении.