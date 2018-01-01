РИАМО - 1 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал фильмы с народным артистом РСФСР Сергеем Шакуровым любимой классикой российского кинематографа и поздравил актера с днем рождения, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Выдающийся актер, Вы вписали много ярких страниц в летопись отечественного искусства. В Вашем творческом багаже десятки прекрасных театральных ролей, за каждой из которых - глубокое понимание образа героя и мастерство перевоплощения. Популярные фильмы с Вашим участием являются любимой классикой российского кинематографа», - говорится в поздравительной телеграмме Собянина.

Сергей Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве. В 1961 году он поступил в школу-студию при Центральном детском театре, в 1964-м был принят в Драматический театр на Малой Бронной, в котором работал до 1965 года. В 1965–1971 годах Шакуров был актером Центрального академического театра Советской Армии.

Зрителям артист известен по фильмам «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Экипаж», сериалам «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Тайны дворцовых переворотов», «Белая гвардия».