РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. Жители подмосковного Подольска смогут покататься на коньках во время сеансов массовых катаний 3, 6 и 7 января в Ледовом дворце «Витязь», сообщается на сайте спортучреждения.

«В Ледовом дворце «Витязь» во время новогодних праздников будут проходить массовые катания на льду 3, 6 и 7 января. В среду (3 января - ред.) с 16:00 до 17:00 и с 17:30 до 18:30 будет проходить семейный час, а с 19:00 до 20:00 и с 20:30 до 21:30 будут проходить массовые катания»,- говорится в сообщении.

Шестого января семейный час будет проходить с 17:30 до 18:30 и с 19:00 до 20:00, а с 20:30 и до 21:30 будет массовое катание

Также покататься можно будет и 7 января. Семейный час - с 16:00 до 17:00 и с 17:30 до 18:30, массовые катания - с 19:00 до 20:00 и с 20:30 до 21:30.

Продажа билетов начинается с 12:00 в день проведения катаний. Узнать подробности можно по телефону: 8(496) 765-40-67.