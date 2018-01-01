РИАМО - 1 янв. Власти столицы планируют выделить из бюджета 430 миллиардов рублей на социальную поддержку жителей, часть средств пойдет на повышение зарплат работникам соцсферы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Бюджетные расходы на социальную сферу Москвы с 2011 по 2017 год были увеличены почти в два раза. В три раза увеличились расходы на субсидии и льготы по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, в девять раз — на оказание продуктовой и вещевой помощи малоимущим и в пять раз — на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

«Увеличение социальных расходов в бюджете Москвы в два раза опережает рост прочих статей. На социальную поддержку в 2018 году планируется выделить 430 миллиардов рублей. Часть этих средств пойдет на повышение зарплат работникам соцсферы», - говорится в сообщении.

С 1 января в столице начнут выплачивать новое пособие: 30 тысяч рублей ежемесячно будут получать пенсионеры, удостоенные почетных званий «Народный артист СССР», «Народный артист РСФСР», «Народный артист Российской Федерации», «Заслуженный артист РСФСР», «Заслуженный артист Российской Федерации».

Размер детских пособий для малообеспеченных семей вырастет в два-пять раз. Увеличение этих выплат затронет почти 300 тысяч юных москвичей. Значительно вырастет ежемесячное пособие на ребенка для малообеспеченных семей с детьми до трех лет - до 10 тысяч рублей (в 2017 году – 2-3 тысячи рублей). Размер пособия на детей старше трех лет и пособия многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, станет больше в два раза.

«Минимальный размер пенсии в Москве увеличится на 3 тысячи рублей. Городской социальный стандарт составит 17500 рублей. Прибавку к пенсии получат почти 1,4 миллиона горожан», - добавляется в материале.

Также ежемесячные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий с 2018 года вырастут более чем в два раза. Вдвое увеличатся и городские пособия ветеранам, участникам обороны Москвы. Им будут ежемесячно выплачивать 8 тысяч рублей вместо 4 тысяч.

Денежные компенсации коснутся и долгожителей. Единовременно 15 тысяч рублей получат те, кому в следующем году исполнится 101 год и больше.