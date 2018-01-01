РИАМО - 1 янв. Возгорание в коттедже произошло в деревне Кромино Наро-Фоминского округа в Подмосковье в новогоднюю ночь, в результате происшествия пострадал человек, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы областного главка МВД России.

«Сгорел дом в деревне Кромино (Наро-Фоминский округ – ред). Один пострадавший, пока ликвидации не объявляли. <…> У нас информации про пожар только в одном доме», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент идет заливка территории.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в деревне Кромино в праздничную ночь сгорели три коттеджа.