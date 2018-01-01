РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 янв. В центре материнства и детства подмосковных Люберец с 31 декабря 2017 года по 1 января 2018 года родились пять малышей, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник PR-службы центра.

«В новогоднюю ночь на свет появились пять малышей: три мальчика и две девочки», - сказал собседник.

Он уточнил, что мамы и новорожденные чувствуют себя хорошо.

В прошлую новогоднюю ночь с 31 декабря 2016 по 1 января 2017 года родились три малыша: два мальчика и одна девочка.