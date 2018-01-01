РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. В доме культуры имени Карла Маркса в подмосковном Подольске покажут детский комедийный фильм «Елки лохматые» 6 января, сообщается на сайте ДК.

«Дом культуры имени Карла Маркса приглашает всех желающих на кинопоказ, посвященный Дню детского кино. Так, 6 января в ДК состоится показ фильма «Елки лохматые», вышедшего в кинопрокат в 2014 году. История будет рассказывать о двух питомцах, которые сбежали с гостиницы для собак домой и обнаружили незваных гостей»,- говорится в сообщении.

Начнется киносеанс в 13:00 по адресу: улица Большая Зеленовская, дом №50.