РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 янв. Причины пожара, который произошел на лоджии квартиры в доме поселка Томилино подмосковных Люберец в новогоднюю ночь, установят следователи, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пожарно-спасательной части 27 Люберец.

Сигнал о пожаре на лоджии в двухкомнатной квартире на третьем этаже в доме №28 микрорайона Птицефабрика поселка Томилино городского округа Люберцы поступил в службу «112» в 01:57 в понедельник.

«По прибытию пожарных на незастекленной лоджии зафиксировано открытое горение, огонь мог распространиться в квартиру. Возгорание ликвидировали в 02:28. Причину установят следователи», - сказал сотрудник пожарной части.

Он уточнил, что на момент пожара в квартире никого не было, поэтому огнеборцам пришлось вскрывать дверь.

«В результате пожара обгорели личные вещи па площади 2 квадратных метра, закоптились стены и потолок лоджии. Пострадавших не было. В ликвидации пожара принимали участие шесть единиц спецтехники и 15 человек личного состава», - добавил сотрудник пожарной части.

Он добавил, что за новогоднюю ночь в Люберцах произошло четыре загорания мусора и один пожар на лоджии.