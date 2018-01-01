РИАМО – 1 янв. С первого дня наступившего года в России прекратят выпуск и продажу алкогольных энергетиков, их производство разрешено только для экспорта, сообщает РИА Новости.

«К категории этих напитков относится алкогольная продукция с содержанием этилового спирта менее 15%, в которой присутствуют тонизирующие вещества»,- говорится в сообщении.

Вопрос о запрете подняли в Совете Федерации после случаев массового отравления суррогатным алкоголем в 2016 году. Самым громким из них стало отравление жителей Иркутска спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». В результате этого происшествия пострадали 123 человека, 76 из них скончались.

Кроме того, важным фактором в пользу запрета эксперты называют привыкание к алкоголю, которое вызывают такие тонизирующие напитки.

В Москве и Подмосковье их продажа запрещена с середины 2015 года.