РИАМО - 1 янв. Все вызовы по «минированию» торговых центров, аэропортов и природного курорта в Подмосковье оказались ложными, сообщил РИАМО сотрудник главного управления МЧС по Московской области.

На сайте ГУ МЧС по региону уточняется, что 31 декабря и ночью 1 января проведены проверки по факту нахождения бесхозного предмета в магазине в Лобне и после анонимных звонков о «минировании» в ТЦ «Мега» в Химках, ТЦ «Июнь» в Мытищах, аэропорту «Домодедово», аэропорту «Жуковский», природном курорте «Яхонты» в Ногинском районе.

«Все ложные звонки (звонки по «минированию» - ред.). Сегодня пока звонков не было. ЧС не было», - сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября 2017 года. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.