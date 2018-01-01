РИАМО - 1 янв. В подмосковном Орехово-Зуеве семеро детей попали в больницу, отравившись парами хлорамина в бассейне частной сауны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 03:10 1 января в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступила информация об отравлении парами хлорамина семи детей в бассейне частной сауны по адресу: городской округ Орехово-Зуево, улица Бабушкина, дом 2а, частная сауна «Оазис», - говорится в сообщении.

В материале уточняется, что дети для осмотра были доставлены в городскую больницу №1 города Орехово-Зуево в состоянии средней степени тяжести.

По состоянию на 6 утра, двое детей находятся в реанимации, пятерых перевели в хирургию.

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