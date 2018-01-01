РИАМО - 1 янв. В поездах столичного метро и Московского центрального кольца встретили Новый год около 35 тысяч пассажиров, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Около 35 тысяч пассажиров встретили Новый год в Московском метрополитене и МЦК», - говорится в сообщении.

С 31 декабря на 1 января для удобства пассажиров метро и Московское центральное кольцо работали всю ночь.

1 января с 12:30 до 19:00 поезда МЦК будут курсировать с пятиминутными интервалами. Все новогодние праздники, с 1 по 8 января 2018 года, поезда МЦК будут курсировать, как в выходные дни, раз в 5 минут с 12:30 до 19:00 и раз в 10 минут в остальное время.