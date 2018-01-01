РИАМО - 1 янв. Информация о возможном минировании нескольких ресторанов в Москве не подтвердилась после проверки сотрудников полиции, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что сотрудники правоохранительных органов проверят 12 ресторанов сети «Интерресторан» в Москве после поступившего звонка о возможном минировании.

«Вчера столичная полиция проверила ряд объектов, никаких предметов, представляющих общественную опасность, не обнаружили», - сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября 2017 года. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.