РИАМО - 1 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех гостей и жителей города с Новым годом, а также поблагодарил тех, кто работал в праздничную ночь.

«Хочу пожелать, чтобы вы закончили срочные дела, уладили разногласия, встретились с самыми дорогими людьми и подняли бокал за все, что любите», - написал Собянин в своем аккакунте в соцсети «ВКонтакте».

Он также отдельно поблагодарил тех, кто встретил Новый год на работе, оберегая покой, здоровье и праздник.