РИАМО - 1 янв. В декабре 2017 года в Москве выпало 153% от месячной нормы осадков, он стал самым влажным декабрем за последние 36 лет, сообщается на сайте «Метеовести».

«Как мы и прогнозировали, декабрь 2017 года в Москве стал самым влажным не только в XXI веке, но и за последние 36 лет. В городе выпало 86 миллиметров осадков при норме в 56 миллиметров. 1 и 17 декабря осадки были сильными, и в осадкомеры метеорологов попало по 12 миллиметров небесной влаги», - говорится в сообщении.

А вот снежный покров оказался меньше нормы. Его максимальное значение достигало лишь 14 сантиметров, это было 9 декабря, а к концу месяца снежный покров полностью исчез. Причиной этого стали аномально высокие температуры.

Средняя температура декабря в Москве составила 0 градусов, что на 6,1 градуса выше климатической нормы. С этим показателем месяц занял третье место среди самых теплых декабрей XXI века, уступив 2006 году (плюс 1,2 градуса) и 2015 году (плюс 0,2 градуса).