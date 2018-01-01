РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание автомобиля на улице Рощинская в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Первого января 2018 года в 04:26 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Московская область, городской округ Подольск, микрорайон Климовск, улица Рощинская, дом 4а. В 04:44 пожарные ликвидировали возгорание», - говорится в сообщении.

Всего в тушении возгорания автомобиля принимали участие четыре человека и одна единица техники.