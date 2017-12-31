РИАМО - 31 дек. Пьяная ссора женщины с сожителем закончилась для мужчины в больнице, злоумышленница задержана, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 30 декабря в 01:40 из квартиры дома №39 по Красногвардейскому бульвару в Подольске бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован в ГБУЗ МО «Подольская РБ» мужчина 1983 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции сожительница пострадавшего 1979 года рождения. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».