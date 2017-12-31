РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 31 дек. Депутат Госдумы, секретарь московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Лидия Антонова поздравила жителей Люберец с наступающим Новым годом и пожелала им материального благополучия, говорится в сообщении пресс-службы люберецкого отделения партии.

«Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть Новый год принесет каждому из вас все самое доброе и светлое. От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, материального благополучия и успехов во всех начинаниях», – сказала Антонова.

По ее словам, для Подмосковья уходящий 2017 год был непростым, но результативным.

«Городской округ Люберцы – активно развивающаяся территория, здесь живут образованные, культурные, и что самое важное, неравнодушные люди. Наступающий год ставит перед нами новые задачи, и я уверена, что совместными усилиями мы добьемся многого», – заключила Антонова.