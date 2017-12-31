РИАМО - 31 дек. В Сергиевом Посаде пьяная ссора двух знакомых закончилась для одного из них на больничной койке, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать девятого декабря в 20:27 из квартиры дома №14 по улице Московской в Сергиевом Посаде бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован в ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская РБ» мужчина 1970 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД знакомый пострадавшего 1974 года рождения. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».