РИАМО - 31 дек. Бесплатный каток с искусственным покрытием площадью 1,8 тысячи квадратных метров открылся в парке «Останкино» в столице в последний день года, кататься тут можно и при плюсовой температуре, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

«Тридцать первого декабря 2017 года в парке «Останкино» рядом со стадионом начал работу бесплатный каток с искусственным покрытием, площадь которого - 1,8 тысячи квадратных метров. Кататься в «Останкине» можно ежедневно без ограничения по времени и даже при плюсовой температуре, что особенно актуально в предстоящие новогодние каникулы», - говорится в сообщении.

Вход на каток со своими коньками бесплатный, а для тех, у кого их нет, работает пункт проката. Причем кататься можно без ограничений по времени: время аренды коньков и время катания не ограничены.

Переодеться можно в теплых раздевалках, а вещи оставить в камере хранения. Также к услугам посетителей пункт заточки коньков, услуги инструктора и кафе. В вечернее время территория катка освещается.

Каток работает с воскресенья с 10:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни. По выходным и праздникам в зависимости от состояния льда возможен технический перерыв с 18:00 до 19:00.