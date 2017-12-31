РИАМО - 31 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье посетил праздничные площадки на Тверской улице в центре города и поздравил москвичей с наступающим Новым годом, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Год назад в новогодние праздники на тротуарах Тверской было не протолкнуться. Полиция предлагала экстренно перекрыть улицу. Тогда этого не стали делать. Но в этот Новый год Тверская впервые станет пешеходной. И не просто пешеходной улицей, а главной театральной площадкой Москвы, на которой выступят артисты самых известных столичных, петербургских и региональных театров», – сказал Собянин.

Тверская улица будет пешеходной по 2 января. Длина театрального пешеходного маршрута на Тверской и Охотном Ряду составляет примерно 2,5 километра – от Триумфальной до Театральной площади. На этом пространстве работают 10 тематических площадок фестиваля «Путешествие в Рождество»: «Щелкунчик», «Снегурочка», «Снежная королева», «Садко», «Обыкновенное чудо», «Золотой петушок», «Каменный цветок», «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила», «Сказы Бажова».

Расписание работы праздничных площадок: 31 декабря – до 03:00, 1 января – с 12:00 до 22:00, 2 января – с 11:00 до 22:00.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве с 22 декабря по 14 января. Городские бульвары, площади и переулки превратились в театральные подмостки, на которых ежедневно проходят представления, спектакли, концерты и мастер-классы. Главными площадками праздника стали Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок, Новопушкинский сквер и Садовое кольцо.