РИАМО - 31 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеопоздравление жителей с Новым годом, в котором напомнил о достижениях Подмосковья в 2017 году.

«Уважаемые жители Подмосковья, дорогие друзья! Совсем скоро начнется волшебная новогодняя ночь и под бой курантов мы войдем в 2018 год. Вместе мы многого добились, завершили большую президентскую программу и открыли в области пять центров материнства и детства. Мы продолжили строить детские сады и школы, выполнили рекордный объем дорожных работ. Мы вместе благоустраивали и дворы и подъезды, восстанавливали наши леса», - сказал Воробьев.

Он добавил, что наступает важный год, в котором предстоит избрать президента и на самом высоком уровне провести чемпионат мира по футболу.

«Мы продолжим все наши областные программы, будем реализовывать нашу стратегию лидерства. Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!» - заключил глава Подмосковья.