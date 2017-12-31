РИАМО - 31 дек. Полицейские изъяли более 3 граммов героина у девушки в подмосковном Реутове, злоумышленницу задержали, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать девятого декабря в 22:00 на проспекте Мира в Реутове сотрудником отдела уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлена и доставлена в отдел полиции девушка 1996 года рождения, у которой при личном досмотре обнаружено и изъято 3,06 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».