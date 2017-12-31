РИАМО - 31 дек. Тело человека нашли в квартире в подмосковном Зарайске, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Тридцатого декабря в 20:52 в своей квартире во 2-м микрорайоне в Зарайске обнаружен труп», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел мужчина 1980 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».