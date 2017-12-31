РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. В складском помещении в подмосковном Подольске, где вспыхнул пожар, хранятся пластиковые брикеты, сообщил «РИАМО в Подольске» первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области, полковник Алексей Павлов.

В воскресенье в 15:45 в МЧС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Подольск, Домодедовское шоссе, дом 27. Объявлен повышенный ранг пожара №2. Площадь возгорания в складском помещении составила 1,5 тысячи квадратных метров. В 18:21 пожар был локализован.

«На данный момент в тушении пожара принимают участие 12 автоцистерн, 87 человек личного состава и 17 единиц техники. Тушение пожара осложняется повышенной пожарной нагрузкой в виде большого количества пластиковых брикетов», - сказал Павлов.

Он добавил, что полная ликвидация открытого горения может продлиться до утра. В результате пожара никто не пострадал.