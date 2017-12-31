РИАМО - 31 дек. Пожарные локализовали возгорание на складе в подмосковном Подольске на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

В воскресенье в 15:45 в МЧС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Подольск, Домодедовское шоссе, дом 27. Объявлен повышенный ранг пожара №2. Площадь возгорания в складском помещении составила 1,5 тысячи квадратных метров.

«В 18:21 - локализация на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших, предварительно, нет», - говорится в сообщении.

Всего к тушению пожара привлекли 91 человека и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России – 57 человек и 15 единиц техники.