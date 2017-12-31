РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. В результате крупного пожара на территории складских помещений на Домодедовском шоссе в подмосковном Подольске никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

В воскресенье в 15:45 в МЧС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Подольск, Домодедовское шоссе, дом 27. Объявлен повышенный ранг пожара №2. Площадь возгорания в складском помещении составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

«В результате пожара на Домодедовском шоссе в Подольске пострадавших нет. На данный момент происходит горение складских помещений, которые находятся на данной территории», - сказал собеседник портала.

На месте происшествия находятся сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи, организован штаб пожаротушения. Сотрудники ГИБДД перекрыли проезжую часть вблизи горящего здания.

На данный момент огнем охвачена большая часть территории и создается угроза возгорания соседних строений.