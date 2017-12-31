РИАМО - 31 дек. Президент России Владимир Путин в своем новогоднем телеобращении к жителям страны пожелал им важных перемен к лучшему, сообщает в воскресенье ТАСС.

Обращение Путина уже увидели жители самых восточных областей России, вступивших в 2018 год.

«Новый год у нас - это, прежде всего, семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости», - сказал Путин.

Президент призвал россиян простить друг другу ошибки и обиды, признаться в любви, согреть заботой.

«Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам», - отметил Путин.

Глава государства отдельно поздравил тех, кто встречает Новый год на работе или службе. Всем россиянам Путин пожелал успехов, благополучия, а также мира и процветания России.