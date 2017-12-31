РИАМО - 31 дек. Угроза минирования объявлена в трех столичных торговых центрах и одном ТЦ в Химках, идет эвакуация посетителей, сообщает РЕН ТВ.

«Людей эвакуируют из торговых центров «Гудзон» и «Хорошо» на Каширском и Хорошевском шоссе», - говорится в сообщении.

Также проверяется информация об угрозе минирования ТЦ «Капитолий» на юго-западе Москвы и ТЦ «Мега» в Химках.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.