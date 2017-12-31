РИАМО - 31 дек. Крупный пожар на складе в подмосковном Подольске тушат более 70 человек и более 20 единиц техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 15:45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Подольск, Домодедовское шоссе, дом 27. Объявлен повышенный ранг пожара №2. Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

«Пострадавших предварительно нет. Привлекаемые силы и средства: 21 единица техники, 73 человека», - говорится в сообщении.