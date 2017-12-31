РИАМО - 31 дек. Столичные власти в очередной раз перенесли срок запуска пассажирского движения на первом участке Третьего пересадочного контура метро от станции «Деловой центр» до «Петровского парка», оно ожидается в 2018 году.

Строительство ТПК началось в конце 2011 года. Третий пересадочный контур метрополитена с 31 станцией протянется на 67 километров. О важности новой ветки подземки для города и его жителей неоднократно говорил мэр столицы Сергей Собянин. Так, в марте 2015 года при осмотре строящейся в составе первого участка ТПК станции «Хорошевская» он заявил, что новая линия метро позволит связать между собой удаленные районы Москвы.

«Мы находимся на строительстве первого участка Третьего пересадочного контура метро протяженностью 12 километров, который строится не как вылетная магистраль, не как радиус метрополитена, а именно как часть кольца, проходящего через ряд районов Москвы, улучшая их соединение, а также интегрируется в ветку, которая идет на Солнцево», — отмечал Собянин.

На тот момент уже построили половину первого участка Третьего пересадочного контура метро с пятью станциями: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Ввести его в эксплуатацию на тот момент планировалось в 2017 году.

ЗАПУСК ТПК: НЕОДНОКРАТНЫЕ ПЕРЕНОСЫ

В марте 2016 года на официальном сайте мэра Москвы назывались уже другие сроки запуска первого участка ТПК. Согласно публикации, его собирались открыть в том же году, однако, этого не произошло.

В декабре прошлого года первый заместитель руководителя столичного департамента строительства Петр Аксенов анонсировал беспрецедентное количество новых станций метро, которые московские власти откроют в 2017 году - 14 штук. К марту этого года планы властей по вводу станций подземки выросли. Как сообщал глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, в 2017 году будет введено 19 новых станций, в том числе первый участок Третьего пересадочного контура с пятью станциями.

Тогда же, в марте, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что станции первого участка ТПК от «Делового центра» до «Петровского парка» находятся в очень высокой степени готовности и работы на них планируется завершить летом.

В апреле столичный градоначальник Сергей Собянин высказал надежду, что первые пять станций ТПК запустят осенью. «Надеюсь, что осенью откроются первые пять станций большого кольца метро - Третьего пересадочного контура от «Делового центра» до «Петровского парка», - сказал тогда Собянин.

По состоянию на июнь открытие первого участка ТПК все еще планировалось осенью 2017 года.

«Линия Третьего пересадочного контура от «Делового центра» до «Петровского парка» поедет в третьем квартале этого года, к осени, сомнений в этом нет», - говорил Хуснуллин.

ПОКА СОСТОЯЛСЯ ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКИЙ ПУСК

В начале сентября состоялся технический пуск первого участка Третьего пересадочного контура метро от станции «Деловой центр» до «Петровского парка» с участием мэра Сергея Собянина. По его словам, через несколько месяцев после завершения пусконаладочных работ на участке должны пойти пассажирские поезда.

«Проект большого подземного кольца метро становится реальностью», — подчеркивал мэр.

В сентябре на сайте возглавляемого Хуснуллиным комплекса градостроительной политики и строительства Москвы сообщалось, что участок линии должен открыться для пассажиров до конца 2017 года.

В октябре Хуснуллин заявил, что работы на первом участке ТПК практически вышли на финишную прямую. По его словам, в тот момент шла обкатка поездов и «обживание» станций. Говоря о времени открытия участка, чиновник отмечал, что его могут запустить в конце ноября - начале декабря 2017 года.

Позже в октябре глава столичного стройкомплекса сообщил, что этот участок метро запустят для пассажиров «буквально в декабре». Когда наступил последний месяц года, Хуснуллин назвал новые сроки: первый участок ТПК, по его словам, будет полноценно запущен в конце этого года - начале 2018 года.

Далее в декабре глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев уже не говорил об открытии первого участка ТПК в 2017 году. Чиновник заявил, что на участке ТПК от станции «Деловой центр» до «Петровского парка» осталось смонтировать системы теленаблюдения и пожарной безопасности, а пассажирское движение планируется запустить в начале 2018 года.

КАКИХ ЕЩЕ СТАНЦИЙ НЕ ДОЖДАЛИСЬ В 2017 ГОДУ

Помимо первого участка ТПК, власти Москвы перенесли открытие и других новых станций подземки. Год назад первый заместитель руководителя столичного департамента строительства Петр Аксенов сообщал, что в 2017 году в Москве власти сделают все возможное, чтобы запустить для пассажиров участок Калининско-Солнцевской линии до «Рассказовки». На данный момент участок от станции «Раменки» до «Рассказовки» с размещением семи станций планируют открыть до конца первого квартала 2018 года.

В марте руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев анонсировал открытие в 2017 году участка Люблинско-Дмитровской линии от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская» с размещением станций «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». В ноябре генеральный директор «Мосметростроя» Сергей Жуков сообщал, что пассажирское движение до «Селигерской» запустят в марте 2018 года.