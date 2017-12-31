РИАМО - 31 дек. Президент России Владимир Путин сократил предельный штат сотрудников органов внутренних дел более чем на 10 тысяч человек, сообщает Газета.ru.

«Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел России (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел России в количестве 746859 человек, федеральных государственных гражданских служащих - 17199, работников - 130813 человек», - говорится в тексте подписанного указа.

Предыдущий указ президента РФ от 20 сентября 2016 года устанавливал предельную численность сотрудников МВД в количестве 904881 человека.