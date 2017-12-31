РИАМО - 31 дек. Президент России Владимир Путин подписал документы об увеличении денежного вознаграждения председателю Следственного комитета России и генеральному прокурору, сообщает Газета.ru.

«Увеличить с 1 января 2018 года в 1,04 раза денежное вознаграждение председателя Следственного комитета Российской Федерации», - говорится в тексте подписанного указа.

Путин также подписал распоряжение о повышении в 1,04 раза денежного вознаграждения генерального прокурора России.