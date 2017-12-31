РИАМО - 31 дек. Роспотребнадзор подготовил для россиян рекомендации по празднованию Нового года, в частности, ведомство рекомендует не резать салаты впрок, сообщает Газета.ru.

«Для избежания пищевого отравления необходимо тщательно проверять срок годности и условия хранения покупаемых продуктов и не покупать с рук домашние заготовки. Кроме того, не рекомендуется резать салаты впрок, лучше готовить пищу небольшими порциями», - говорится в рекомендациях.

Также Роспотребнадзор посоветовал не проводить всю ночь за столом, смотря телевизор и поглощая пищу. Лучше устроить для себя и своих гостей конкурсы, потанцевать или погулять на свежем воздухе.

Кроме того, рекомендуется соблюдать очередность в приеме пищи и избегать длительных застолий.