РИАМО - 31 дек. Площадь пожара в складском помещении в подмосковном Подольске составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

В воскресенье в 15:45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Подольск, Домодедовское шоссе, дом 27. Объявлен повышенный ранг пожара №2.

«В 16:30 - площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. В 16:35 - площадь пожара увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.

Для тушения возгорания привлекли 12 единиц техники и 43 человека.

Ранее сотрудник пожарной охраны сообщил, что в Подольске горит складское помещение.