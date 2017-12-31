РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. В распоряжении «РИАМО в Подольске» появилось видео крупного пожара, который полыхает в городском округе на складе по Домодедовскому шоссе.

На видео видно, что на территории предприятия происходит сильный пожар. В небо поднимается высокий столб дыма.

Ранее сотрудник пожарной охраны сообщил, что в воскресенье в Подольске произошло возгорание в складском помещении по адресу: Домодедовское шоссе, дом 21. Пожару присвоен второй ранг сложности.

По данным на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, сообщение о возгорании поступило в 15:45. На данный момент в ликвидации пожара принимают участие 12 единиц техники и 28 человек.