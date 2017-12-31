РИАМО - 31 дек. Неизвестный украл технику из магазина на Кутузовском проспекте в столице на общую сумму порядка 2,5 миллионов рублей, пропажу обнаружили в ходе инвентаризации, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 29 декабря в 20:26 в ОМВД обратился заместитель директора магазина и заявил о краже по адресу: Кутузовский проспект, дом №48.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по итогам инвентаризации было выявлено, что с 21:00 7 декабря до 12:30 29 декабря из магазина по указанному адресу неизвестный путем свободного доступа к товару совершил кражу электронной техники, скрылся. Материальный ущерб составил 2,544 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».