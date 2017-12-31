РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. Сотрудники пожарной охраны ликвидируют возгорание в одном из складов на Домодедовском шоссе в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Сегодня (в воскресенье - ред.) произошло возгорание в одном из зданий (складском помещении - ред.) по адресу: Домодедовское шоссе, дом 21. Пожару присвоен второй класс», - сказал собеседник.

На данный момент на месте происшествия уже работают сотрудники пожарной охраны.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, на месте пожара работают 29 человек и восемь единиц техники.

Появилось видео крупного пожара на складе в Подольске>>