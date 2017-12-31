РИАМО - 31 дек. Пожар произошел в частном доме в городском поселении Икша Дмитровского района Подмосковья, пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 19:34 30 декабря в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Икша, улица Заовражная, дом №10.

«В 23:00 - ликвидация пожара. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

В тушении пожара в частном доме принимали участие восемь человек и две единицы техники.