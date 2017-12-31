РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. В подмосковном Подольске поймали водителя, который сбил человека и скрылся с места ДТП в микрорайоне Климовск, сообщил в воскресенье «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в микрорайоне Климовск Подольска 29 декабря не пересечении улиц Товарная и Вокзальная. Водитель иномарки на большой скорости сбил мужчину и скрылся с места ДТП.

«На данный момент водитель иномарки, который сбил человека и скрылся с места ДТП в микрорайоне Климовск Подольска, пойман», - сказал собссседник.

Пострадавший в результате ДТП остался жив. Он получил незначительные повреждения.