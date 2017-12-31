РИАМО - 31 дек. Автобусы, курсирующие между Москвой и Зеленоградом, будут останавливаться у метро «Ховрино», сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«С открытием новой станции метро «Ховрино» с 31 декабря 2017 года введены изменения на маршрутах автобуса №№65, 200, 400э, 958», - сказал собеседник агентства.

Теперь автобусы №400э «Зеленоград (Северная) – метро «Речной вокзал» следуют в обоих направлениях по улице Дыбенко, улице Лавочкина и Фестивальной улице. На маршруте организована дополнительная остановка «Метро «Ховрино» по улице Дыбенко в обоих направлениях.

«Экспрессный маршрут №400э соединяет Москву и Зеленоград кратчайшим маршрутом по скоростной трассе М-11. Ввод дополнительной остановки позволит жителям Зеленограда быстрее добираться до ближайшей станции метро», - отметил сотрудник пресс-службы.

Остановка «19-й квартал» для маршрутов автобуса №№200, 400э, 958 по улице Дыбенко получила новое название «Метро «Ховрино» и перенесена: при следовании к метро «Речной вокзал» – на 240 метров назад, при следовании к МКАД – на 230 метров вперед.

«Остановка «Улица Дыбенко» для маршрута автобуса №65 по Зеленоградской улице в обоих направлениях переименована в «Метро «Ховрино», - заключил собеседник агентства.