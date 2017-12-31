РИАМО - 31 дек. Мемориальная доска или постамент могут появиться в Москве в память о заслуженном артисте России Александре Шаврине, сообщил РИАМО в воскресенье руководитель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Ведущий актер Московского академического театра имени Владимира Маяковского Александр Шаврин умер на 58-м году жизни после продолжительной болезни. Артист скончался 30 декабря.

«Если в комиссию поступят предложения увековечить память артиста Шаврина, вопрос будет рассмотрен, и, в случае успешного обсуждения всех необходимых нюансов - формата, места, финансирования, - она будет увековечена. В каком виде это будет, мемориальная доска или одноименная улица, будет обсуждаться», - сказал Герасимов.

Он также сообщил, что подобные обращения могут поступить от самого театра Маяковского.

Александр Шаврин - российский актер театра и кино. Он известен по ролям в российских фильмах «Бедная Настя», «Русские амазонки», «Самозванцы», «Сказки старого волшебника», «Дети Арбата».