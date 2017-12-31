РИАМО - 31 дек. Столичные синоптики подвели итоги уходящего года, они назвали самый теплый и самый холодный день, а также месяц с самым большим количеством осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Уходящий год был щедр на яркие погодные события. Начался он с аномальных морозов, а заканчивается аномальным теплом.

«В среднем нынешний декабрь был теплее обычного на 5,2 градуса. А в последнюю неделю аномалия температуры составила около 9 градусов. Минимальная температура, минус 29,9 градуса, была зафиксирована 7 января 2017 года, а самым теплым днем стало 29 июля, когда термометры показывали плюс 31,9 градуса», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество осадков, 140 миллиметров, выпало в июне. Самым засушливым месяцем стал сентябрь, когда выпало 38 миллиметров осадков, чуть больше половины месячной нормы.

В апреле норма по осадкам была превышена в два раза, выпало 79 миллиметров при норме в 37 миллиметров. А в декабре норма осадков перевыполнена уже в 1,5 раза.