РИАМО - 31 дек. Пожар произошел в дачном доме в СНТ «Сосенки-1» городского округа Шатура, пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 19:24 30 декабря в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Шатура, СНТ «Сосенки-1».

«В 22:00 - ликвидация пожара. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

В тушении пожара в дачном доме принимали участие девять человек и три единицы техники.