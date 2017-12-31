РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска на улице Генерала Варенникова образовалась гора мусора из-за сбоя в работе мусоровывозящей компании в воскресенье, сообщила «РИАМО в Подольске» диспетчер управляющей компании «Варенниково 2».

В воскресенье у дома №2 на улице Генерала Варенникова образовалась огромная гора мусора. По словам жительницы микрорайона, мусорные контейнеры переполнены с 27 декабря.

«Да, действительно, сегодня проблемы с вывозом мусора во всем микрорайоне. Мы ждем машину мусоровывозящей компании с самого утра, но из-за какого-то сбоя она до нас все никак не доедет. Устранить проблему постараемся уже сегодня. Попросили, чтобы машина сначала вывезла основную часть мусора, а затем вернулась и убрала оставшийся мусор», - сказала диспетчер.

По словам жительницы микрорайона, в последний раз мусор вывозили 28 декабря. Однако опустошили только один контейнер, который очень быстро снова наполнился.